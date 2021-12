Veelkleurige liefde

In deze speciale bijlage van het ND is het thema de kracht van Gods Woord over de hele wereld. Met dit thema worden het zendings- en ontwikkelingswerk gezien in verbinding met het evangelie van Jezus Christus. Dit maakt meteen duidelijk dat het niet gaat over een groots gebeuren met ‘vliegende vaandels en slaande trommels’. Het gaat over recht, gerechtigheid, liefde en verlossing, maar ook over pijn en vervolging.

De inspiratie voor zending en ontwikkelingswerk kent een grote variatie aan thema’s in de Bijbel. Ik zie de roep ‘kom over en help ons’ tot ‘kom, ga met ons en doe als wij’. De hulpvraag is nog steeds actueel en eigenlijk willen we dat andere christenen, zoals migranten, samen met ons optrekken. De praktijk laat wel de complexiteit zien. Een Afrikaanse kerk vult de muziek en dans heel anders in dan een Aziatische kerk. In de Aziatische beleving kan een Afrikaanse dienst choquerend zijn. De verschillen zijn niet een tekortkoming aan het ‘samen één in Christus’, maar laten zien dat de eigen cultuur niet wereldomvattend is.

Een cultuur verbindt mensen. Samenbindende factoren, zoals taal en geschiedenis, worden vertaald in waarden en no..

