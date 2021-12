Sereen of strijdbaar

‘Just call me Jake’, had hij tegen haar gezegd. Hij kwam waarschijnlijk uit Polen of Bulgarije en voor een klus kwam ze met hem in contact. Voor je het weet ga je daarin mee, met die plastic name ‘Jake’. Hij had een – voor ons – ingewikkelde Slavische naam en de ervaring had hem geleerd om dus maar een eenvoudiger naam voor te stellen. Maar zij dacht even na en zei: ‘Nee, ik kan me niet voorstellen dat jouw moeder je ooit ‘Jake’ heeft genoemd. Hoe heet je echt? Hoe noemt je moeder jou?’ En plotseling glimlachte hij. Iemand vroeg naar zijn moeder en naar zijn naam. Al snel kwamen verhalen en inderdaad een andere naam. Een echte naam. Ze deed moeite om die naam uit te spreken en te onthouden. Zo ontstond iets basaals en krachtigs: contact.

