Mercy Ships krijgt Suske en Wiske-strip

Rotterdam

De bekende stripboekenreeks Suske en Wiske, die al sinds 1945 verschijnt, krijgt een nieuw deel waarin het nieuwe schip van Mercy Ships, de Global Mercy, centraal staat.

Sidonia, een van de bekendste figuren in de reeks, gaat als vrijwilliger aan de slag op dit schip, in werkelijkheid het grootste drijvende ziekenhuis. De strip verschijnt in het Nederlands en in het Frans.

Martijn Provily, directeur van Mercy Ships Holland, noemt het ‘een eer dat de Global Mercy al een paar maanden na de oplevering een eigen strip heeft’. ‘Natuurlijk hopen we dat kinderen en volwassenen die dit lezen, geraakt worden door onze missie.’

