Zuster Isabella Wijnberg: ‘De stille tijd van de ochtend geeft genoeg genade om een hele dag vooruit te kunnen’

Eenzaamheid is volgens sommigen dé volksziekte van deze tijd. Ook in coronatijd lijden velen onder gebrek aan sociaal contact. Toch kan eenzaamheid ook een bron van inspiratie, bezinning en bezieling zijn. In deze serie spreken mensen over de eenzaamheid in hun leven.

‘In de eenzaamheid van het stille gebed of een retraite is het alsof ik vanuit het perspectief van God naar mijzelf kan kijken.’ Isabella Wijnberg (37) heeft zich als ‘toegewijde zuster’ van de katholieke Gemeenschap Emmanuel verbonden aan een celibatair en missionair leven en draagt iedere dag een soort eigentijds habijt: een lange, donkerblauwe rok, witte blouse en zichtbaar kruisje – waardoor ze in de media nogal eens als ‘non’ wordt omschreven.

Toch woont ze niet in een afgelegen klooster, maar midden in Amsterdam en is ze verbonden aan het prestigieuze advocatenkantoor Houthoff. ‘Mijn keuze voor een leven met God is een rollercoaster die mij tot nu toe alleen maar steeds positief heeft verrast.’

Alhoewel ik opgroeide in ee..

