De adventskaarsen staan er wel, maar met kerst zal het donker zijn in de sluitende kerk van Onnen

De vier adventskaarsen voor de preekstoel wijzen vooruit naar Kerst. Maar op eerste kerstdag zal het hier donker zijn. Zondag komt er na 87 jaar een einde aan de erediensten van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Onnen. In november was er al een afscheidsdag voor iedereen die zich met de gemeente verbonden voelt. De officiële opheffing van de gemeente is op 1 januari een feit. De kerk wordt verkocht; de makelaar is al geweest.

Zo kwamen en gingen binnen een eeuw tijd drie kerken in het Groningse dorp. De gereformeerde kerk die nu sluit, opende in 1934. Tien jaar later scheurde de gemeente tijdens de vrijmaking. De ‘synodaal’-gereformeerden bouwden begin jaren vijftig een nieuwe kerk aan de Bakkerweg. Die stond niet ver van de Her..

