Griëtte Vonck is hoofdredacteur van de Eva: ‘Ik steek het vuurwerk aan, maar dan vergeet ik ernaar te kijken’

Boerendochter, domineesvrouw, politicus, leider, ondernemer, moeder en journalist: Griëtte Vonck is of was het allemaal. Als hoofdredacteur van vrouwenmagazine Eva viert ze deze maand een feestje, omdat het blad 25 jaar bestaat.

Een kleedje op het gras neerleggen, in het vertrouwen dat God doet zoals Hij bij de bijbelse Gideon ook deed. Griëtte Vonck was fantasierijk als kind. Gideon vroeg aan God destijds om de bevestiging dat hij echt degene zou zijn die Israël ging bevrijden. Hij legde een kleed op het gras en bad of God het kleed nat wilde maken van de dauw, en het gras gortdroog wilde houden.

Vonck: ‘Mij werd geleerd dat God liefde was en dat ik op Hem kon vertrouwen. Ik vond het magisch om hetzelfde als Gideon te doen, om een dag later te gaan kijken of er iets met het kleed was gebeurd. Ik had veel fantasie.’

Griëtte Vonck

Griëtte Vonck groeide op in Groningen o..

