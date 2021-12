Omstreden icoon opnieuw gestolen

De controversiële icoon ‘Mama’ is voor de tweede keer gestolen van de campus van de Catholic University of America. Veel studenten zijn het schilderij liever kwijt dan rijk.

Washington

Gaat het hier om een vrome afbeelding van Jezus met zijn moeder, of is het een politiek statement, vermomd als icoon? We zien Maria die haar gezicht drukt tegen dat van haar zoon, de gekruisigde Jezus. De weergave past helemaal in de traditie van de piëta, een vorm die in de beeldende kunst al vanaf de veertiende eeuw veelvuldig voorkomt.

Eind november 2020 is de icoon, eerder in dat jaar gemaakt door kunstenaar Kelly Latimore, gestolen van de tweede etage van de katholieke universiteit in Washington. Kort nadat de universiteit er een tweede, kleinere versie had opgehangen, is die nu ook verdwenen.

Jezus of George Floyd

De icoon is omstreden. Veel studenten zien in de weergave van de man niet Jezus, maar..

