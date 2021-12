Een nieuw kerstlied voor het verlangen en gemis van deze winter

Volgende week verschijnt bij deze krant een speciale kerstbijlage. ‘Witter dan sneeuw’ is het thema. Want voor de tweede keer wordt het geen kerstfeest zoals anders. Het verlangen naar licht, warmte en gezelligheid - noem het de magie van het kerstfeest - wordt er niet minder om, eerder meer. Even weg uit de realiteit van besmettingen, lockdowns en verhitte discussies. Is er muziek die dat verlangen voelbaar maakt? En: een nieuw kerstlied om te zingen in deze verwarrende tijd.

Helemaal in de sfeer: een koortje in negentiende-eeuwse kleding zingt kerstliederen op straat (toen niemand nog van een coronavirus had gehoord).

Geen betoverender kerstlied dan ‘In the bleak midwinter’. Het verscheen voor het eerst in de liedbundel New English Hymnal (1906) op een melodie van Gustav Holst, maar drie jaar later deed Harold Darke dat met nóg meer sfeer en gevoel.

In de tekst van Christina Rossetti uit 1872 is het niet zomaar een witte Kerst; de wereld is zo ongeveer ingesneeuwd. ‘Snow had fallen, snow on snow, sno-ow on snow …’ Er stond een ijskoude wind, de aarde was bevroren, alle water was zo hard geworden als steen. En midden in die winternacht werd de Heer van hemel en aarde geboren - in een stal.

Het lied wint het in feërieke sfeer van ‘Stille nacht’, vooral door de intieme melodie; die van ‘Stille nacht’ kan in de verkeerde handen ook iets slepends krijg..

