Ook laatste zendings-werkers op Haïti vrij

Port-au-Prince

Het gaat om Canadezen en Amerikanen die verbonden zijn aan de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries. De groep werd in oktober op klaarlichte dag, na een bezoek aan een weeshuis ten westen van hoofdstad Port-au Prince, ontvoerd door ‘400 Mawozo’, een van de machtigste bendes in Haïti. Die maakt in dat gebied de dienst uit.

De kidnappers eisten 17 miljoen dollar (bijna 15 miljoen euro) aan losgeld. De leider van de bende dreigde in een video, die eind oktober op sociale media werd geplaatst, gijzelaars te executeren.

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI en de Haïtiaanse autoriteiten onderhandelden met 400 Mawozo over de vrijlatingen. Of er uiteindelijk losgeld is betaald, is niet duidelijk.

Christian Aid Ministr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .