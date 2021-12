Opnieuw bidstonden in coronatijd: ‘Gebed is het machtigste wapen dat er is’

Op meerdere plaatsen vinden zaterdag bidstonden plaats vanwege de aanhoudende coronacrisis. ‘Gebed verbindt in tijden dat corona voor een tweedeling in de samenleving zorgt.’

Renzo en Mariska Kok bij de Oude Kerk in Barneveld waar de bidstond zaterdagochtend gehouden wordt.

Amersfoort

Drie gebeurtenissen op rij overtuigden Mariska Kok (49) en haar man Renzo (50) uit Barneveld ervan dat er opnieuw bidstonden moeten komen nu er geen einde lijkt te komen aan de coronapandemie. Eerst liepen ze zelf al rond met de gedachte een gebedsbijeenkomst te organiseren. Vervolgens bleek hun predikant net in bijbelboek Joël gelezen te hebben hoe God aangeroepen werd na een sprinkhanenplaag. En ten slotte hoorden ze hoe SGP-leider Kees van der Staaij het kabinet tijdens een coronadebat opriep met kerken te spreken over ‘het inroepen van Gods hulp’ (zie kader). ‘Gebed is het machtigste wapen dat er is’, zegt Mariska Kok.

En dus vindt er zaterdag in Barneveld een gebedsbijeenkomst plaats, waarbij niet alleen de vijf predikan..

