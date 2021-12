De grootste kerststal van Nederland staat in Beverwijk. Hoe doen ze dat?

Zo’n tienduizend bezoekers per jaar trekken ze: De Beverwijkse Maria en Jozef. De levensgrote kerststal in de Noord-Hollandse plaats is in beweging.

Beverwijk

‘Gek hè, dat het af en toe oplicht’, zegt Tineke Vermeij van de Sint-Agathakerk in Beverwijk. ‘Ja, ook dat is geprogrammeerd. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Om ’m aan te zetten, hoeven we maar op één knop te drukken.’ Op dat moment draait de man op het bankje naast de poort zijn hoofd naar de koning, wijze of magiër, hoe je hem ook noemen wilt. Die betreedt via de stadspoort het toneel, achter zijn twee collega’s aan. Ze brengen dure cadeaus mee voor Jozef en Maria. Een heel dikke Maria trouwens, want ze staat op het punt te bevallen.

Van de schattige lammetjes tot de imposante koningen – alle figuren van deze twintig meter lange kerststal, de grootste van Nederland, zijn op ware grootte gemaakt. Elk jaar begint de vrijw..

