Klimaatprotest voor het paleis van kardinaal Eijk - maar binnen merkte niemand iets

Utrecht

Met zingen, bidden en een voordracht wilde de christelijke klimaatactiegroep Christian Climate Action (CCA) actie vragen voor klimaatverandering. Kirsten Alblas (38) nam deel aan de demonstratie. ‘We hadden met elkaar afgesproken dat we de kardinaal eerst drie brieven zouden sturen, voordat we andere acties zouden opzetten. Op alledrie de brieven is niet gereageerd door de kardinaal, en dus was het tijd voor actie.’

'doorverwezen'

Waarom wil de groep dat de Rooms-Katholieke Kerk zich uitspreekt over de klimaatcrisis? Alblas: ‘Wij willen natuurlijk dat elke kerk meedoet. Als je de Bijbel leest, moet je concluderen dat wij moeten zorgen voor Gods schepping. God geeft ons de opdracht de aarde ..

