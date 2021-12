Protestantse kerk Frankrijk komt met filmpjes over geloof en emotie

Met een serie één minuut durende filmpjes probeert de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk jongeren te bereiken met het geloof. De filmpjes komen in de loop van 2022 ook in het Nederlands beschikbaar.

Studente Léa uit Parijs in het filmpje over vertrouwen: 'Ik hoop dat dit de juiste manier is en ik heb er vertrouwen in dat het geloof me zal vergezellen.' (beeld youtube)