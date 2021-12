Kerststal met ingestorte brug uit Genua valt niet overal goed

Een tentoonstelling met dertig kerststallen in Florence veroorzaakt ophef, omdat bij een van de kerststallen de in 2018 ingestorte Morandi-brug van Genua is te zien. De kerststal is verwijderd van de tentoonstelling.

Het met vier sterren bekroonde Rivoli Boutique Hotel in Florence heeft voor het zevende jaar op rij een tentoonstelling met dertig verschillende kerststallen. Die viel dit jaar niet bij iedereen in goede aarde. Bij een van de kerststallen stond de Morandi-brug in het stralende middelpunt, de brug die in augustus 2018 instortte en 43 mensenlevens kostte. De bewuste kerststal is inmiddels uit de tentoonstelling verwijderd, na de verontwaardigde reactie van het slachtoffercomité.

Volgens de Italiaanse nieuwswebsite Italy24 News verklaarde de directeur van het hotel dat de stal paste bij het thema 'Niet te vergeten'. 'De kunstena..

