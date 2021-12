Kritiek op nieuw standbeeld bij Verenigde Naties, zou het beest uit Openbaring zijn

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, luidt het spreekwoord. Toch wordt het standbeeld dat de Mexicaanse regering onlangs cadeau gaf aan de Verenigde Naties in New York vergeleken met het 'beest' uit het bijbelboek Openbaring.

New York

Het beeld is een veelkleurige kruising tussen een jaguar en een adelaar, en staat sinds kort voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in Manhattan. Jaguars en adelaars zijn in de mythologie van de oorspronkelijke inwoners van Mexico belangrijke wezens.

De VN twitterde een foto van het standbeeld, maar ook dat viel niet overal in goede aarde. In die tweet staat dat het kunstwerk staat voor internationale vrede en veiligheid. Sommige mensen linken het beeld daarom aan de bijbeltekst uit 1 Thessalonicenzen 5: ‘Als mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ongerdang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.’

