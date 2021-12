Mpho Tutu moet vrijzinnig Vrijburg uitdagen

Amsterdam

De anglicaanse priester Mpho Tutu van Furth, dochter van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, verbindt zich aan de Amsterdamse kerk Vrijburg. Per 1 januari is zij voor een dag in de week predikant van de vrijzinnig-protestantse en remonstrantse kerkgemeenschap. Tutu van Furth schreef samen met haar Nobelprijswinnende vader boeken over vergeving. In navolging van hem maakt zij zich sterk voor mensenrechten. De kerkelijke gemeente in de wijk Oud-Zuid hoopt dat de Engelstalige Tutu de internationale gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten aanspreekt. ‘Als leidinggevenden vonden we het al lange tijd lastig dat we als gemeenschap midden in een multiculturele stad zitten, maar eigenlijk niets doen voor en met alle expat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .