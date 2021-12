Tranen en boosheid na beschuldigende bekladding op kerkgebouw. ‘Een steek in het hart van de gemeente’

‘Mensen moeten van onze kerk afblijven.’ De schrik zit er in het Brabantse Waspik nog stevig in. Kerkgangers schrokken vorige week zondag hevig toen ze naar hun kerkgebouw kwamen om het Heilig Avondmaal te vieren. De deuren, ramen en muren van de hervormde kerk waren beklad met nare teksten.

Het kerkgebouw van de Hervormde Kerk in Waspik is beklad met teksten. (beeld fotopersbureau midden-brabant / Erik Haverhals)

Waspik

‘Mensen liepen bibberend en in tranen langs hun kerkgebouw.’ Ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde Kerk in Waspik Esther Wijnberg blikt terug. Op zondagochtend 5 december wordt de kerkenraad door omwonenden gewaarschuwd dat er iets is gebeurd met het kerkgebouw. Ramen, toegangsdeuren, zijdeuren en het raam van de studeerkamer van de pastorie zijn beklad met teksten. De deuren zijn dichtgekit. Wijnberg: ‘Het voelt voor onze leden als een persoonlijke aanval. Nog los van het feit dat onze kerk een monumentaal pand is van meer dan 850 jaar oud, is het óns huis. Mensen moeten van onze kerk afblijven!’

‘Gelukkig hebben ze de achteringang niet dicht gemaakt’, vertelt Wijnberg. ‘Daardoor konden de leden wel naar de die..

