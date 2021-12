Bisschop zegt dat kerstman niet bestaat

Rome

Na woedende reacties van ouders maakte een woordvoerder van de kerk via Facebook excuses voor de uitspraken van de bisschop. ‘Ik druk, vooral uit naam van de bisschop, mijn spijt uit over deze verklaring, die een teleurstelling heeft veroorzaakt bij de allerkleinsten.’

Staglianò’s eigen toelichting in de Italiaanse pers had een wat andere toon. Door glashard te zeggen dat de kerstman niet bestaat, hoopte de bisschop naar eigen zeggen ‘de ware christelijke betekenis van het Kerstfeest te herstellen’.

De toespraak bevatte goed nieuws voor Nederlandse kinderen, want volgens de bisschop is Sinterklaas een beter voorbeeld dan de naar zijn smaak veel te commerciële kerstman. ‘Sint-Nicolaas is in tegenstelling tot de kerstman geba..

