Uitkijken met te snelle aannames

Ik had gehoopt dat ik deze column in Genève zou schrijven, waar ik deze week een oecumenische conferentie zou bijwonen. Vanwege nieuwe reisbeperkingen werd die op het laatste moment afgezegd. Maar door de voorbereidingen zat ik met Zwitserland in mijn hoofd. Veel mensen associëren Zwitserland met Calvijn, Zwingli en anderen. Of met de Alpen, chocolade, bankrekeningen enzovoort. Als ik aan Zwitserland denk, moet ik denken aan een belangrijke les over aannames, die ik een paar jaar geleden leerde.

In Malawi heb ik vroeger gewerkt voor de kerk waar ik lid van was. Op een dag kwam er een e-mail binnen waarin stond dat er via een zendingsorganisatie een Zwitsers echtpaar zou komen om ons een maand lang te helpen als vrijwilligers. Dit echtpaar..