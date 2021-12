Voorganger van Canadese megakerk moet met verlof

Bruxy Cavey, voorganger van een van de grootste megakerken in Canada, is door de kerkleiding met verplicht verlof gestuurd nu hij door een vrouw die de kerk bezoekt, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Toronto

De kerkleiding van The Meeting House, zoals de kerk heet, laat de beschuldiging door een extern bureau onderzoeken. Zo lang het onderzoek loopt, wordt Cavey met verplicht verlof gestuurd. De kerkleiding zegt de beschuldiging ‘zeer serieus’ te nemen. Cavey, met zijn lange haren en tatoeages een van de opvallendste voorgangers in Canada, heeft zelf niet op de beschuldiging gereageerd.

niet-religieus

Cavey (56) is sinds 1997 voorganger van The Meeting House, en onder zijn leiding groeide de aanvankelijke kleine kerk uit tot een evangelische megakerk met vijfduizend bezoekers en negentien vestigingen. Volgens religiewetenschapper Peter J. Schuurman, die in 2019 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .