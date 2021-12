Brief dominees tegen ban op homotherapie

Londen

Een groep Britse voorgangers uit verschillende kerken is bereid de wet te overtreden om orthodox-christelijke opvattingen uit te dragen. Dit schrijven zij in reactie op een wetsvoorstel voor een verbod op conversietherapie voor homo’s. De brief is online door meer dan 1300 predikanten en kerkelijk werkers ondertekend. Volgens de regering is de wet niet van toepassing op de normale godsdienstige praktijk. Toch vrezen de predikanten dat de wet hun werk in een ander licht zet. De ondertekenaars zeggen de ‘beruchte praktijken uit het verleden’ van homogenezing te veroordelen. <

