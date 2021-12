Afstandelijke ziekenzalvingen door corona: ‘Het krijgt extra lading omdat mensen vaak alleen zijn’

Amersfoort

Vrijdagmiddag nog mocht pastoor Ruud Verheggen uit Eijsden doen wat hij de afgelopen periode al zo vaak doet: een stervende het sacrament van de ziekenzalving toedienen. Vlak voor advent had hij vijf ziekenzalvingen in één week. Alle stervenden waren besmet met het coronavirus, vertelt hij. Op een dag kreeg hij drie telefoontjes.

Drie keer volledig ingepakt in beschermende kleding sprak hij vergeving van zonden uit en zalfde hij het hoofd van de stervende. ‘Dit sacrament is altijd emotioneel, maar door corona is er een extra lading omdat mensen vaak alleen zijn’, zegt Verheggen. ‘Wat ook zwaar valt is dat je normaal gesproken bij ziekenzalving mensen echt aanraakt, nu zit er een handschoen tussen waardoor het afstand..

