Geloven in Londen: ‘Dit is een bijzondere kerk: de avonddienst wordt hier drukker bezocht’

Londen is de meest gelovige plek van Engeland, van heel Groot-Brittannië zelfs. St.-Giles-in-the-Fields is een van de vele binnenstadskerken. Hier wordt de liturgie nog volgens het Book of Common Prayer gevierd. ‘Er ligt kracht in de oude teksten, in hun schoonheid en melodie.’

Vroeger - in de middeleeuwen - hield Londen een eindje westelijk van St. Paul’s Cathedral op. Verderop had je dan het stadje Westminster, bij de bekende abdij. Daartussen lag niemandsland en daar werd begin elfde eeuw een lepraziekenhuis gesticht. De kapel erbij werd toegewijd aan de heilige Egidius (Giles in het Engels), de beschermheilige van lepralijders.

Begin zestiende eeuw stierf de leprabacterie in Europa uit, het ziekenhuis werd gesloten, maar de kerk bleef. Die stond dus niet in een stad of dorp, maar in het open veld. Daarom werd de kerk zo genoemd: St. Giles-in-the-Fields (net als de kerk van St. Martin, waar pestlijders werden begraven, iets verderop).

Na een turbulente geschiedenis - in de vijftiende en zestiende eeuw stond na..

