We verliezen echt iets als we elkaar geen ‘goede kerstdagen’ meer mogen toewensen

De Franse president Macron noemde het ‘woke onzin’ en de paus maakte zelfs een vergelijking met Hitler: het voornemen van de Europese Commissie om intern het woord Kerst af te schaffen roept veel woede op. Overdreven? We verliezen echt iets als we elkaar geen ‘Goede Kerst’ meer toewensen.

‘Ideologische kolonisatie’, sprak paus Franciscus ongehoord fel, deze week in het vliegtuig terug uit Griekenland. Napoleon en Hitler hadden ook al iets dergelijks ondernomen en nu probeert de Europese Commissie het weer: iedere verwijzing naar Kerst als christelijk feest schrappen.

Wat is er aan de hand? In oktober had de Maltese Eurocommissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, een document gepresenteerd dat op de burelen van de Europese Commissie inclusief taalgebruik moest gaan bevorderen. Geen woorden als mankracht en manuren meer, ‘dames en heren’ moet ‘beste collega’s’ zijn en ‘Een goede Kerst’ wordt ‘Goede feestdagen’. De aanwijzing om Kerst - en Jezus en Jozef en Maria - voortaan in stukken van de Commissie te vermijden werd v..

