34 - Wat heb ik aan een christelijke krant?

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast





Sjirk Kuijper is te gast. Deze week maakte hij bekend dat hij volgend jaar terugtreedt als hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Waarom zou je eigenlijk een christelijke krant lezen? Hoe heeft het ND zich ontwikkeld onder zijn leiding? Wat zijn de uitdagingen voor de krant de komende jaren? En we praten over de dood. Het gesprek daarover vinden wij moeilijk, stelt de Raad voor Volksgezondheid. Of vinden christenen dat iets makkelijker? De Europese Commissie wil van ‘goede kerstdagen’ ‘goede feestdagen’ maken, lekker inclusief. Dick vindt dat maar niks, want anders gaat het helemaal niet meer over de inhoud van Kerst.