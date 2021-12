‘Pa, ik vergeef je. Maar waar was je toen ik je zo nodig had?’

Ongewenst, geminacht en misbruikt - door die woorden is het leven van Gerard Padberg (54) getekend. Hij was verslaafd, crimineel en gewelddadig. Dan ontmoet hij evangelisten die hem bij Jezus brengen en zijn leven verandert voorgoed: ‘God heeft mij uit de goot gehaald.’

Nog maar drie jaar is Gerard als zijn moeder hem de keel dichtknijpt. Gek van de zenuwen wordt ze van hem. Naar het voorbeeld van zijn vader gooit hij met spullen als hij zijn zin niet krijgt. Als hij kleuter is en naar school mag, moet hij in de wandelwagen: lopend naast zijn moeder wil hij niet. Het gaat niet langer. Met het smoesje dat hij naar een vakantiekolonie mag, gaat de kleine Gerard naar een opvangtehuis.

Vakantie wordt het bepaald niet: ‘Het was één doffe ellende.’ De kinderen slapen in zogenoemde ‘kooibedden’. Bij het naar bed gaan drukken de verzorgers op een knop en sluit een groot hek zich om het bed. Doe je iets verkeerd, dan krijg je ‘strafrapport’. ‘Dan moest je naar de zolder. Daar was een heel lange gang met aan weers..

