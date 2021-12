Deze journalist verruilde de NOS voor het klooster: ‘Het was altijd hollen of stilstaan’

Achttien jaar was Michael-Dominique Magielse journalist. In 2015 besloot hij het klooster in te gaan. In de vijfde aflevering van de podcast Goed Werk vertelt hij waarom.

Michael-Dominique Magielse (midden) bij zijn intrede in het klooster in 2015.

Michael-Dominique Magielse woont in het dominicanenklooster in Rotterdam. Zijn dagen beginnen standaard om zes uur. Na een meditatie en een douche neemt hij om zeven uur deel aan het gezamenlijke ochtendgebed, en aansluitend viert hij de eucharistie, samen met de vijf broeders met wie hij in het klooster woont. ‘En dan gaat ieder zijns weegs. We bidden en leven samen, maar daarnaast gaan wij de maatschappij in om te werken. Dat is ook noodzakelijk, want er moet brood op de plank komen.’

Wat voor werk doet u zelf?

‘Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, met liturgiewetenschap als expertise. Ik werk aan een proefschrift over digitale liturgie. Af en toe geef ik webinars en gastcolleges aan de universiteit. Daarnaast werk ik als priester in een parochie voor de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam, dus op zondag ga ik voor in vieringen.’

Vroeger was u journalist, onder meer voor de NOS. Hoe zagen uw dagen er toen uit?

‘Heel onregelmatig en hectisch. Ik leefde echt bij de waan van de dag. Het was altijd hollen of stilstaan.’

Beluister hieronder het hele gesprek met Michael-Dominique Magielse vanaf minuut 17:35





Waarom koos u destijds voor de journalistiek?

‘Als klein jochie was ik gefascineerd door alles wat er in de kerk gebeurde. Mijn ouders waren niet zo kerkelijk, maar mijn oma wel, en zij woonde bij ons om de hoek. Zij was voor mij een link naar de kerk en naar het geloof. Ik werd misdienaar en ging in het kinderkoor zingen. Ik dacht: dit is het.

Maar er was ook een andere aantrekkingskracht, want ik was ook gefascineerd door de radio. Ik kende de stemmen van alle nieuwslezers en was op mijn tiende een fan van het radioprogramma Met het oog op morgen.

Het kantelpunt is heel langzaam gekomen. Op de middelbare school gingen mijn vrienden niet meer naar de kerk, het koor hield op, en ik voelde me te groot om als misdienaar in de kerk te staan. Op een gegeven moment heb ik toen besloten journalistiek te gaan studeren.’

Nu is de grote vraag: hoe kwam u in het klooster terecht?

‘Ik werkte op verschillende plekken: bij de NOS, bij Zembla, bij RTV Utrecht. Maar het was allemaal zo vluchtig, en het voelde onbevredigend. Langzaam maakte zich een bepaalde onrust van mij meester. Er moest toch iets zijn wat meer beklijfde, wat zinvoller was. Mijn zus kreeg haar tweede kindje en vroeg aan mij of ik peetoom wilde zijn, en tijdens de doopviering gebeurde er wat. Ik las een verhaal van Toon Tellegen. De eekhoorn was jarig, en de egel vroeg: wat wil je hebben? De eekhoorn zei: ik wil de garantie dat de zon altijd blijft schijnen, dat het nooit meer donker wordt. En toen vroeg de priester na afloop aan mij: ben je zelf niet op zoek naar het licht in je leven?’

Daarna kwam van het een het ander. Magielse ging in de aanloop naar Pasen op retraite en voerde gesprekken met een priester, en het verlangen naar een ander bestaan, naar een bestaan dichter bij God begon langzaam te groeien. Tot hij uiteindelijk de knoop doorhakte en in het klooster intrad.

Nu combineert u beide werelden. In het klooster hebt u een podcaststudio.

‘Toen corona uitbrak, konden mensen niet meer naar ons toe komen. Wij dragen het evangelie uit en proberen het relevant te maken in deze tijd. Dan moet je ook de middelen van deze tijd gebruiken. Wij zoeken daarom op dit moment de digitale weg.’

Denkt u niet: nu kan ik nooit meer een relatie aangaan?

‘We leggen in het klooster drie geloftes af: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Dat zijn drie offers die je brengt. Ik had jarenlang gewerkt, dus ik dacht: mijn bezittingen worden mijn grootste offer. Maar wat ik het meest mis, is de intimiteit, en dan doel ik niet op seks, maar op iemand bij wie je helemaal jezelf kunt zijn, die je soulmate is.’

Wat heeft het u gebracht?

‘Dat ik kan loslaten. Dat ik niet gebonden ben, geeft een bepaalde vrijheid en openheid.’

Maar het kloosterleven geeft ook houvast.

‘Het geeft een bepaalde mate van zekerheid en geborgenheid. In het klooster spreken we over wat we hebben meegemaakt en ook over het nieuws. Maar om tien uur gaat bij mij het internet eruit. In de maatschappij komt de onrust van alle kanten op je af. Daar heb ik geen last meer van.’