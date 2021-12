Challenge maakt Kerst actueel

Delfgauw

Het Leger des Heils in Goes heeft al een wandelroute uitgestippeld, net als de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Kinderen van alle leeftijden en geloofsachtergronden kunnen daar een kerstroute afleggen aan de hand van QR-codes waar spellen en aanwijzingen bij horen. Vorig jaar december organiseerde de protestantse kerk van Delfgauw voor het eerst een QR-wandeltocht verbonden aan een christelijke feestdag. ‘Er deden achthonderd mensen aan mee, in een dorp van 10.000 bewoners’, zegt predikant Robert Stigter. ‘Delfgauw is super seculier, voor de coronacrisis zat er 250 man in de kerk, met Kerst iets meer. Heel bijzonder dus.’ De lokale gemeente slaat voor deze Kerst de handen ineen met de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in ..

