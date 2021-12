Tekst ‘negers met loftrompet’ uit kerklied herschreven na jaren van discussie

Een omstreden strofe in het kerklied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis’ van de Nederlandse dichter, schrijver en theoloog Willem Barnard (1920-2010) is herschreven.

Amersfoort

De regels ‘de negers met hun loftrompet,/ de joden met hun ster,/ wie arm is, achterop gezet,/ de vromen van oudsher’ zijn vervangen door ‘Hoor! Gospelzang, trompetgeschal,/ ’t halleel – uw Naam is groot./ Loof God die machten breken zal/ en van hun tronen stoot.’

De aangepaste versie is opgenomen in de driedelige Barnardbundel In wind en vuur die in mei 2022 verschijnt. Het ‘n-woord’ heeft de laatste decennia een negatieve klank gekregen en heeft inmiddels de stempel racistisch. Daardoor stond dit lied van Barnard al lange tijd ter discussie.

In 2016 riepen enkele theologen op dit lied volledig uit het Liedboek te schrappen. ‘In de tijd dat Willem Barnard dit lied schreef, nam niemand aanstoot aan het gewraakte woord’, zeg..

