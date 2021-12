Huis brandt af terwijl voorganger preekt

Damon (VS)

Eind november hield Derrin George, voorganger van een kleine gemeente in de Amerikaanse staat Texas, tijdens Thanksgiving een preek waarin hij zei: ‘Wees God dankbaar in alles, zelfs als de vlammen om je heen slaan.’ Die woorden moest hij al heel snel op zichzelf toepassen. Want terwijl hij op de preekstoel stond, kreeg hij van zijn vrouw het bericht dat hun huis in brand stond. George vertelde de ongeveer vijftig kerkgangers wat er aan de hand was, en verliet de kerk, om te redden wat er nog te redden viel. Dat was niet veel, bleek al snel. De brand was veroorzaakt door een kapot stopcontact, in een kamer waar het echtpaar die nacht nog had geslapen met hun kleinkinderen. Daarom zijn we toch vooral dankbaar, zegt het echtpaar ..

