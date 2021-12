Promovendus naar liturgische rituelen met kinderen: Vieringen mét kinderen, niet voor

Hilversum

Zelf zat Lydia van Leersum (29) als kind van zendingswerkers op zondag in kerken in Mozambique en Angola. In de ene kerk stampte ze bijbelkennis tijdens de zondagsschool, in een andere danste ze op de maat van de muziek mee met andere kerkgangers. Op haar negende keerde het gezin terug naar Nederland en ging Van Leersum naar een Gereformeerde Gemeente. Daar weigert ze op een zondagmiddag mee te gaan naar de dienst, maar op het laatste moment glipt ze toch de kerk binnen. ‘De preek ging die middag over het verloren schaap’, zegt ze, ‘zoals je merkt ben ik dat nooit vergeten’.

Juist die diversiteit in vieringen met kinderen heeft haar als kind goed gedaan, zegt ze. En voor diversiteit pleit ze; op basis van haar wetenschappelijk on..

