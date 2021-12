Jan-Jaap van Peperstraten over ziekenzalvingen tijdens corona: ‘Er is meer antenne voor geloof en rituelen’

Als pastoor in Alkmaar voert Jan-Jaap van Peperstraten geregeld ziekenzalvingen uit. Ook in de coronapandemie. ‘Je wil het vrij kort houden, want sterven is vermoeiend.’

Een ziekenzalving in coronatijd, hoe werkt dat?

‘De eerste ziekenzalvingen aan het begin van de pandemie mogen de naam ‘ziekenzalving’ eigenlijk niet eens dragen. Ik sprak achter het raam een gebed uit, en de patiënt hoorde het via een telefoon die hij naast zich had. Dat was heel bevreemdend. In die tijd was het nog heel onduidelijk hoe besmettelijk corona was, dus was ik voorzichtig.

Als ik nu gebeld word door een medewerker van het ziekenhuis of een andere instelling voor een ziekenzalving, vraag ik niet meer of de patiënt corona heeft. Dat merk ik wel als ik er ben. Op die manier kan ik mijn hoofd leegmaken. Als blijkt dat het om een coronapatiënt gaat, krijg ik beschermende kleding zoals een mondmasker en een haarnet. Overigens hebben..

