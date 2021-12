Bijbelverhalen ‘op ze Haags’ zijn heilig en geinig

De tocht door de woestijn die Mozes met het volk Israël maakte, gaat in de Haagse versie van Zoetâhmeâh naar De Haag, want dat is toch uiteindelijk voor elke Hagenees het Beloofde Land. Veertig teksten uit de Bijbel heeft auteur en Margot C. Berends uitgekozen om te vertalen naar het Haags. De Bèbel op ze Haags - Veâhtag bèbelvehalûh in un Haags jasjûh is voor niet ingewijden lastig te lezen, en daarom luidt het advies van Sjaak Bral op de achterflap: lees vooral hardop; pas dan komt deze taal tot zijn recht. De claim van Bral dat het Haags de bakermat van alle talen is, geeft het karakter van de gemiddelde Hagenees goed weer: ietwat brallerig en trots op ‘zèn’ stad.

