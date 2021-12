Drie zendelingen in Haïti vrijgelaten

Port-au-Prince

Drie van de zeventien ontvoerde Amerikaanse christenen zouden weer vrij zijn. Dat meldt Christian Aid Ministries. De groep, bestaande uit twaalf zendelingen en vijf kinderen, werd op 16 oktober ontvoerd in de buitenwijken van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Twee andere gijzelaars werden eerder vrijgelaten. De groep is ontvoerd door een bende die losgeld eist. Verdere details over de vrijlating zijn niet bekendgemaakt, waardoor ook onduidelijk is hoe het met de twaalf andere gijzelaars gaat. In het land vinden geregeld ontvoeringen door bendes plaats. <

