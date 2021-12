Orthodoxe Kerken dienen bezwaar in

Amsterdam

De Orthodoxe Kerken in Nederland zijn het niet eens met de beslissing van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om niet als aparte denominatie te worden erkend in het justitiepastoraat. Ze hebben daarom een brief geschreven aan de minister, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam had gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het verzoek. De onderzoekers gaven een negatief advies, wat door de minister werd overgenomen. Ten onrechte, vinden de Orthodoxe Kerken, al zijn ze wel blij dat de minister hen voorlopig erkent als zendende instantie. <

