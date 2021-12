Dominee verkleedt zich als dragqueen en moet zijn gemeente verlaten

Een Amerikaanse methodistische predikant is van zijn gemeente losgemaakt en op non-actief gezet, nadat hij als dragqueen had opgetreden in een televisieprogramma. Dominee Craig Duke wilde naar eigen zeggen als hetero aan de tv-show meedoen om meer begrip te krijgen voor de lhbti-gemeenschap.

Dominee Craig Duke als dragqueen in het tv-programma We're Here.

Evansville, Indiana

Voor het programma We’re Here worden hetero Amerikanen ertoe aangezet zich als dragqueen te verkleden. De predikant van Newburgh United Methodist Church vlak bij Evansville in de Amerikaanse staat Indiana had zijn tv-optreden met pruik en vrouwenkleren willen koppelen aan een prekenserie over seksualiteit.

Hoewel Duke’s kerk niet bekend staat als behoudend en bijvoorbeeld homoparen verwelkomt, was de actie van de dominee voor veel gemeenteleden een brug te ver. Na protesten en zelfs pesterijen aan het adres van de predikant heeft de methodistische bisschop van Indiana besloten Duke van zijn gemeente los te maken.

De Amerikaanse methodische kerk staat in 2022 een geplande scheuring te wachten over de omgang me..

