Kerkelijk codicil: ‘Als iemand bij een voetbalclub zat, hoor je dat ook bij de uitvaart’

Een kerkcodicil moet voorkomen dat het geloof van een betrokken kerklid niet ter sprake komt tijdens een crematie of afscheidsdienst. Dominee Sjaak Weststrate deelt daarom in zijn kerkelijke gemeente zo’n document uit, waarin mensen kunnen aangeven of en hoe zij een kerkelijk afscheid willen.

Heerde

Een kerkcodicil is een wilsbeschikking van een kerklid. ‘Daarin kan iemand aangeven wat hij of zij belangrijk vindt bij een afscheid of een uitvaart’, zegt predikant van de Evangelische Gemeente in Heerde, Sjaak Weststrate (67). ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand zijn of haar geloof in God belangrijk vindt en dat bij de uitvaart of het afscheid niet duidelijk terug te zien is.’

Wat was de aanleiding om hier aandacht voor te vragen?

‘Het komt steeds vaker voor dat kinderen van overleden ouders niet tijdig contact opnemen met de kerk, of dat kinderen een afscheid plannen op een manier die afwijkt van de wil van de overledene. Dan is het woord tegen woord: wij als kerk zeggen dat de overledene het anders wilde, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .