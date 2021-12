Gestolen kerkgeld in VS achter toilet gevonden

Houston

Justin, zoals de loodgieter zich noemt, belde in bij het Amerikaanse radiostation The Bull om te vertellen over zijn bijzondere vondst. Hij was aan het werk in het gebouw van de megakerk Lakewood Church - de kerk van voorganger, welvaartstheoloog en multimiljonair Joel Osteen - met tienduizenden bezoekers per week een van de grootste evangelische kerken in de Verenigde Staten. Toen hij een toilet wilde repareren, stuitte hij op een loszittende tegel, waarachter het geld verborgen lag. Om welk bedrag het precies gaat, is nog niet bekend. De politie in Houston heeft wel bevestigd dat dit het vermiste geld is dat in 2014 uit de kerkelijke kluis is gestolen. Op 9 maart van dat jaar ontdekte een medewerker van de kerk dat er 600.000 do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .