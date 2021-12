De doop als struikelpunt tussen kerkmuren? ‘Als we elkaar in de Geest herkennen niet meer’

Amsterdam

Teun van der Leer (62) promoveert dinsdag in Amsterdam op het fenomeen believers churches: kerken van bewuste gelovigen, die de ‘geloofsdoop’ hebben ondergaan en die ernst maken met een leven van discipelschap. In zijn proefschrift Looking in the other direction. The Story of the Believers Church Conferences, onderzoekt de baptistenpredikant en docent aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam de internationale conferenties van de believers churches in de periode van 1967 tot 2017.

De believers churches gaan vooral terug op de radicale reformatie ten tijde van de Reformatie en hebben uitlopers via het baptisme en puritanisme naar vrije evangelische en charismatisch georiënteerde kerken. Het gaat om een ‘derde’ type van ke..

