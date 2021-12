Initiatiefnemer Reformatorisch Dagblad Louis Harm Oosten overleden

Driesum

Over zijn drive om te starten met een christelijke krant zei Louis Harm Oosten in 2016 in het Reformatorisch Dagblad: ‘Het initiatief is in 1966 geboren op de kiesvereniging van de SGP in Driebergen, waarvan ik –25 jaar nog maar– lid was. De christelijke pers was in verval.’ En over de aanleiding: ‘Tijdens de polio-epidemie werd het reformatorische volksdeel als bespottelijk en achterlijk voorgesteld. Op een foto stond dominee Cornelis Wisse naast een demonstrant die een bord droeg met de tekst ’Herodes in Elspeet’ erop. Alsof deze predikant een kindermoordenaar was. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen.’

Louis Harm Oosten was naast grondlegger van het Reformatorisch Dagblad ook lange tijd bestuurslid van ..

