Pastor in Nepal gevangen om gebedsgenezing

Een christelijke voorganger in Nepal is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat hij zei dat gebed corona kan genezen.

Kerstsfeer in een kerk in Lallipur

Kathmandu

Pastor Keshab Raj Acharya kreeg de straf van een rechtbank in Dolpa. In Nepal gelden zeer strenge wetten die desinformatie tegengaan. Ook bekeringsactiviteiten zijn verboden. Hij moet naast zijn celstraf ook een boete van 20.000 roepies (ongeveer 150 euro) opbrengen.

Volgens International Christian Concern, een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die wereldwijd vervolging van christenen in de gaten houdt, suggereerde de voorganger op sociale media dat gebed genezing zou kunnen brengen van het coronavirus.

Pastor Acharya werd op 23 maart vorig jaar in zijn huis in Pokhara, in de provincie Gandaki Pradesh gearresteerd op beschuldiging van het verspreiden van valse informatie over COVID-19. Hij werd twee weken lat..

