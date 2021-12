Pakistaan gelyncht om godslastering

Islamabad

Ongeveer 120 mensen in Pakistan zijn gearresteerd nadat een menigte een fabrieksmanager uit Sri Lanka had doodgeslagen en in brand gestoken na beschuldigingen van godslastering. De Pakistaanse premier Imran Khan sprak zaterdag van een ‘dag van schaamte voor Pakistan’. Het incident gebeurde vrijdag in het district Sailkot in de centrale provincie Punjab, 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Islamabad. ‘Het gerucht verspreidde zich in de fabriek dat de manager een religieuze poster van de muur had getrokken en in de vuilnisbak had gegooid’, aldus politiefunctionaris. <

