Ontkerkelijking in Nederland zet geleidelijk door: 1 op 3 gelooft niet in God

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekent zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming.

Den Haag

Dat staat in de nieuwste editie van Nederland in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit boekje, waarvan ook een webpublicatie is gemaakt, geeft het CBS antwoord op 36 vragen over Nederland. Eén van die vragen is ‘Welk geloof hangen we aan?’

De religieuze betrokkenheid is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. In 2019 lag dit percentage op 54 procent in in 2020 dus op 55 procent.

In 2020 was 19,8 procent van de Nederlanders lid van de Rooms-Katholieke Kerk. In 2019 lag dit percentage nog op 20,1. Het percentage protestan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .