Duitse ethici welwillend over vaccinatieplicht, nu de coronasituatie verslechtert

In Duitsland geldt, mits het parlement dit goedkeurt, per 1 februari een vaccinatieplicht. Ethici reageren overwegend positief, al zijn er kritische geluiden.

Berlijn

In Nederland deed Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen deze week nog tevergeefs een poging een algemene vaccinatieplicht voor eens en altijd uit te sluiten, in buurland Duitsland heeft het er alle schijn van dat het parlement binnenkort juist voor een vaccinatieplicht tegen het coronavirus zal stemmen. Het is in ieder geval de inzet van aftredend bondskanselier Angela Merkel en haar opvolger Olaf Scholz, die gezamenlijk het voornemen van de regering naar buiten brachten.

Het kan niet anders, redeneren Merkel en Scholz, nu de vaccinatiegraad in Duitsland maar op 68,7 procent ligt. ‘Ik ben blij dat we in deze moeilijke situatie de rijen sluiten en de partijpolitiek een stap terug doet en dat de volksgezondheid op de eerste pla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .