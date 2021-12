Vroeger dominee, nu pastoor: ‘Liever was ik met ons hele kerkverband weer katholiek geworden’

Eerst was hij gereformeerd predikant, later werd hij rooms-katholiek priester. Martin Los, pastoor van de Utrechtse parochie Leidsche Rijn, wordt op 7 december 75 jaar en legt daarom zijn ambt als pastoor neer. ‘Maar priester ben je voor eeuwig, net zoals je altijd nakomertje of vader blijft.’

Martin Los kreeg dezelfde voornaam als zijn overleden broer. ‘Ik kwam er pas later achter dat we geen gezin met vier leden hadden, maar dat we met z’n vijven waren.’ Zijn broer overleed aan een longontsteking, midden in de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik begreep toen ik ouder was, wat voor impact zo’n overlijden heeft op het gezin. Mijn ouders konden zich wat overbezorgd gedragen – logisch achteraf. Ik heb een dubbele portie liefde gekregen.’

Bijna 35 jaar geleden maakte Los de overstap van dominee in een Gereformeerde Kerk naar de Rooms-Katholieke Kerk, als priester. ‘Ik ben altijd veel met mijn imago bezig geweest, ook in interviews. Mensen moeten niet van mij denken dat ik de uitzondering ben die zich nog uitzonderlijker gaat maken. Die..

