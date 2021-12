33 - Waarom is de prikplicht een slecht idee?

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast





Te gast is ethicus Theo Boer. Steeds meer Europese leiders flirten met de gedachte, en een aantal Europese landen heeft hem al ingevoerd: de afgedwongen coronaprik. Volgens Boer zijn de vaccins door God gegeven maar is prikplicht ethisch gezien niet in de haak, ontbreekt daartoe iedere noodzaak en bevordert gedwongen prikken alleen maar de verdeeldheid. Maar hoe komen we dan uit de coronacrisis? Zijn code zwart en ingrijpende lockdowns dan het enige alternatief? Het echt stevige gesprek over vaccinatie moet in christelijke kring nog worden gevoerd, vindt Boer.