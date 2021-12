Koranvertaler Fred Leemhuis overleden

Groningen

Arabist Fred Leemhuis (1942), bekend om zijn Nederlandse vertaling van de Koran die vijftien herdrukken kreeg, is dinsdag na een kort ziekbed overleden. Dat meldt de Islam Omroep. Leemhuis was vanaf 1965 tot zijn afscheid in 2009 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd door de media geregeld gevraagd gebeurtenissen in de islamitische wereld te duiden. Zo noemde hij de leiders van ISIS bijvoorbeeld ‘in de verste verte niet gelovig‘. ‘Ze willen niets weten van sharia-rechtbanken en handelen volstrekt naar willekeur. Daarmee lappen ze de islam aan hun laars.’ <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .