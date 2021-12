‘Ga geen listen verzinnen’

In rooms-katholieke kerken worden net als vorig jaar geen kerstnachtdiensten gehouden. Een groot gemis, zegt pastoor Ton Huitink. ‘Het is een viering die vanwege de sfeer de meeste randkerkelijken trekt.’

Zwolle

Natuurlijk is de teleurstelling onder gelovigen groot, nu de bisschoppen net als vorig jaar in de strijd tegen het coronavirus alle kerstnachtmissen hebben geschrapt. Desondanks is er ook veel begrip voor het besluit, constateert Ton Huitink, pastoor van de Thomas a Kempisparochie in Zwolle en omgeving. ‘Iedereen ziet dat het aantal besmettingen hoog is, en de druk op de zorg groot. Daar komt nog eens bij dat veel kerkgangers al wat ouder zijn; onder hen is het begrip altijd al groot geweest.’

Nu zouden kerken natuurlijk kunnen kiezen voor een creatieve oplossing, door de mis aan de vooravond van Kerst voor vijf uur ’s middags te organiseren. Huitink hoort dit geluid in zijn omgeving ook wel, maar is er zelf geen voorstander v..

