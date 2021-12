Kerstnachtdiensten onzeker binnen protestantse kerken

Utrecht

Of er op 24 december binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kerstnachtdiensten kunnen worden gehouden, is nog onzeker. ‘Omdat er een negatief advies ligt voor diensten na 17.00 uur, is het moeilijk in te schatten of een kerstnachtdienst mogelijk of wenselijk zal zijn’, zegt Marloes Nouwens van de PKN. Die kerk is net als de Rooms-Katholieke Kerk aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat samenkomsten na 17.00 uur afraadt voor de komende drie weken. De bisschoppen van Nederland kondigden eerder al aan alle kerstnachtdiensten te schrappen, maar zo ver wil de PKN niet gaan. ‘Wij volgen eigenlijk altijd de lijn van het CIO. Dat betekent dat we moeten wachten op de volgende persconferentie, waarna h..

