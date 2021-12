Refo’s doen diensten op zondag niet vroeger

Amersfoort

De Gereformeerde Gemeenten, het grootste bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschap, adviseert lokale kerken om zondagse diensten tot uiterlijk acht uur ’s avonds te laten duren. De kerkleiding vindt het ‘essentieel’ dat iedereen in ieder geval één keer op zondag naar de kerk kan gaan, en omdat er een heel aantal gemeenten zijn die vanwege de verplichte afstandsregel daarom drie diensten organiseren, is het niet mogelijk om voor vijf uur ’s middags klaar te zijn. Catechisaties kunnen volgens de kerkleiding ook gewoon doorgang vinden, maar ‘wat betreft verenigingswerk is grote terughoudendheid geboden’.

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland kiezen dezelfde lijn en zeggen ‘niet de vrijmoedigheid te hebben’ om aan alle plaat..

